Ladri sorpresi a rubare le gomme da un furgone scappano a gattoni: arrestati

Lui – un muratore 33enne di Varedo - era in casa a dormire. E i ladri erano fuori dalla sua abitazione, in via Madonnina a Varedo, a rubare le ruote del suo Fiat Doblò.

E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica. Ad accorgersi del furto in corso sono stati alcuni vicini di casa, svegliati da qualche colpo di cacciavite di troppo. Quando i carabinieri della stazione di Varedo sono arrivati sul posto, hanno trovato i due malviventi al lavoro. Avevano già smontato le gomme del veicolo e stavano caricandole su un altro furgone.

Si tratta di un 45enne di Bovisio e di un 26enne di Limbiate già noto alle forze dell’ordine per furto. L’altro era in prova ai servizi sociali per lesioni personali aggravate. All’arrivo dei militari, uno dei due malviventi, sotto il Fiat Doblò, ha tentato di fuggire gattonando, con risultati improbabili. L’altro invece si è nascosto dietro una siepe, ma è stato notato dall’occhio vigile di uno dei carabinieri. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato.