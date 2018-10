Cerca di scappare dal supermercato con 20 chili tra Grana e bresaola: fermato

Aveva riempito il carrello con oltre 20 chili di Parmigiano Reggiano, due di bresaola e altrettanti di Nutella. Quando è arrivato alle casse non ha tirato fuori il portafogli, ma le ha oltrepassate con nonchalance. L'epilogo? Una denuncia per furto. È successo nella giornata di lunedì 22 ottobre in un supermercato di Monza, nei guai un arzillo 75enne residente nella provincia di Lecco.

A bloccare l'uomo e chiamare gli agenti del commissariato di viale Romagna sono stati gli addetti alla vigilanza che si sono insospettiti guardando il carrello spinto dall'anziano.

Non era la prima volta: si tratta di una vecchia conoscenza del commissariato e ha alcuni precedenti alle spalle. Non solo: era già stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza; misura inflitta a seguito di analoghi furti nei supermercati. Nei suoi confronti, inoltre, è stato redatto l’avviso di avvio del procedimento amministrativo per applicazione foglio di via obbligatorio.