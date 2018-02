Spaccata al centro commerciale per rubare cellulari, colpo all'Iper di Monza

Maxi furto di cellulari all'Iper di Monza. Ignoti malviventi nella notte di lunedì hanno messo a segno una spaccata al centro commerciale di via Della Guerrina.

I ladri dopo aver forzato le saracinesche dell'ingresso e infranto la vetrata del centro commerciale si sono diretti nel reparto di elettronica e hanno fatto razzia dagli scaffali di cellulari e smartphone di diverse marche.

Immediatamente sul posto sono accorsi i carabinieri di Monza che hanno avvito le indagini per risalire ai malviventi. Ingenti i danni provocati dai ladri che sono riusciti a mettere le mani su un bottino notevole il cui valore è ancora in corso di quantificazione. Indagini in corso.