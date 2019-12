Ruba videogiochi all'Iper con un bambino nel passeggino: ladro inseguito e arrestato

Sono entrati in azione all'interno del supermercato Iper di via Guerrina a Monza e, puntando sulla presenza di una complice con un bimbo nel passeggino per non destare sospetti, hanno tentato di rubare videogiochi. La banda - tre persone in tutto, una delle quali è finita in manette - si è diretta tra le corsie del punto vendita: i due uomini, un 35enne italiano, residente a Cernusco sul Naviglio e un complice rimasto ignoto, hanno puntato al reparto dove erano esposte le consolle di gioco e sono passati all'azione. Mentre uno prelevava dagli scomparti la merce, l'altro teneva aperta una borsa che poi è risultata schermata per riuscire a eludere i controlli alle casse. In pochi istanti poi i due hanno raggiunto la donna con il bimbo nel passeggino e hanno provato a uscire dal negozio pagando solo qualche genere alimentare.

L'intera scena però non è passata inosservata alle telecamere di sicurezza presenti nel centro che hanno immortalato il furto. Quanto stava accadendo è stato visto in diretta da un addetto alla vigilanza che ha bloccato i tre all'uscita. Mentre la coppia con il bambino è scappata via in direzione di viale delle Industrie, il 35enne ha iniziato a correre in direzione opposta, abbandonando in strada la borsa con dentro oltre duecento euro di videogiochi.

L'uomo è stato bloccato e arrestato da una volante della Questura di Monza pochi istanti dopo nel parcheggio del Palacandy. Il 35enne è finito in carcere e sono in corso le indagini per identificare gli altri due complici.