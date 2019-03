Ruba tre volte nella stessa lavanderia: fermato ladro 22enne

E’ stato sorpreso mentre stava armeggiando per svuotare la cassa della lavanderia a gettone Italian Washouse nel centro storico di Seregno. I carabinieri sono intervenuti nella serata di domenica in corso Matteotti e hanno fatto scattare le manette per il ladro.

Nei guai è finito un 22enne, di nazionalità russa, già noto alle forze dell’ordine. Secondo gli investigatori il ladro aveva già preso di mira la stessa lavanderia in altre due occasioni rispettivamente il 26 e il 28 febbraio scorso.