Furto di libri antichi per 2 milioni, 15 arresti: in azione banda di ladri "funamboli"

Un furto "scenografico" con una banda di ladri che si cala dal tetto di un capannone con delle corde dopo aver infranto i vetri di alcuni lucernari e sparisce con duecentosessanta libri antichi per un valore di oltre due milioni di euro. E un'indagine che ha visto protagonisti i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio di Monza insieme alla Metropolitan Police di Londra e all'Ispettorato di polizia romena che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale e arrestare quindici persone.

L'indagine, avviata nel gennaio 2017, è scattata dopo il furto di 260 libri antichi, del valore commerciale di 2 milioni di sterline britanniche (oltre 2 milioni di euro), consumato nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2017 a Feltham (Regno Unito). I beni, di proprietà di due collezionisti italiani, uno di Pavia e l’altra della provincia di Padova, e di uno tedesco, si trovavano in un magazzino pronti per essere trasferiti a San Francisco (Stati Uniti) per la 50^ fiera internazionale dei libri antiquari.



A rubare i preziosi libri era stata una banda, che era entrata in azione calandosi con delle corde dai lucernari del capannone per eludere il sistema di allarme. A luglio, per proseguire l’attività investigativa in Italia, le autorità britanniche e romene hanno coinvolto i militari dello speciale Reparto brianzolo e il Nucleo TPC di Monza è stato inserito nella squadra investigativa comune (Joint Investigation Team) che ha portato adesso all'arresto di 15 persone sul territorio britannico e romeno e all’esecuzione di 45 perquisizioni ed il sequestro di materiale probatorio in Italia, Regno Unito e Romania.

Ancora nessuna traccia invece dei preziosi libri, di notevole rilevanza storica, che sono attivamente ricercati dai Carabinieri e dalle Polizie europee, essendo stati inseriti nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.