Ruba 400 euro dalla cassa del ristorante e scappa, braccato dalla polizia locale di Monza

Ha aspettato che il ristoratore andasse nel retro del locale, poi è balzato dietro al bancone, ha preso tutti i contanti che c'erano nella cassa ed è scappato con 400 euro. L'epilogo? È stato fermato e denunciato dalla polizia locale, mentre i contanti sono stati restituiti al titolare del ristorante. È successo nella tarda mattinata di mercoledì a Monza, nei guai un uomo di 34 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 11.45 quando un automobilista ha fermato una pattuglia della polizia locale riferendo che in via Manara un negoziante stava inseguendo una persona per un probabile furto.

Attraverso una veloce descrizione gli agenti sono riusciti a intercettare il sospettato in via Schiaffino, all'uscita dei giardini di via Manara. Addosso all'uomo sono stati trovati i soldi, subito restituiti all'imprenditore. Per il 34enne è scattata una denuncia per furto.