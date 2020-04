Tentano furto al Mercatone Uno ma trovano i carabinieri: due uomini nei guai

Due uomini – 60 anni il primo, 35 il secondo, entrambi di Seregno e già noti alle forze dell’ordine - sabato alle 17 hanno tentato di entrare all'interno del Mercatone Uno, il megastore del mobile chiuso da tempo, al confine tra Cesano Maderno e Seregno.

All’inizio deve esser sembrato loro di non aver incontrato ostacoli: dopo aver neutralizzato l’allarme e sfondato una porta, erano riusciti a caricare su un camion ben 12 elettrodomestici. I ladri avevano sfruttato la conoscenza che uno dei due aveva del centro commerciale (il 35enne in passato aveva lavorato lì come magazziniere).

Poi, sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno. Con tre pattuglie, gli uomini del tenente Sebastiano Ciancimino hanno circondato il punto vendita. Per i due, non c’è stato altro da fare che arrendersi. Sono stati sorpresi in flagranza e arrestati per tentato furto. La refurtiva, di svariate migliaia di euro, è stata recuperata.