Cerca di fare shopping senza pagare: sorpreso mentre scappa con 10 paia di scarpe

Ha rubato dieci paia di scarpe in un negozio di calzature del centro storico di Lissone. Un uomo di 25 anni è stato arrestato per furto dai carabinieri di Desio. Il giovane era entrato come un normale cliente. Senza che nessuno si accorgesse di nulla, è riuscito a strappare la placca anti taccheggio. Poi, sempre pensando di non essere visto, ha nascosto le calzature in una borsa schermata.

Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Quando il ladro è uscito senza pagare, l’allarme si è messo a suonare e le immagini dell’impianto di video-sorveglianza lo hanno inchiodato. Ora il 25enne si trova nel carcere di Monza.