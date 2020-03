Spaccata nel negozio di telefonia ad Arcore, furto nella notte in via Belvedere

Hanno utilizzato un furgone come "ariete" per aprirsi un varco poi hanno razziato tutto quello che sono riusciti a portar via in pochi attimi dal punto vendita di telefonia Neware in via Belvedere ad Arcore.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì e il danno è ancora in corso di quantificazione: i malviventi - secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri della compagnia di Monza - sarebbero riusciti a portar via diversi articoli di telefonia tra smartphone, tablet e accessori.

La banda si è scagliata contro la vetrina del negozio con un Fiat Ducato poi il furto e la fuga. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Monza per risalire ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.