Ladri fanno razzia nel night club chiuso per sfruttamento della prostituzione, 4 denunce

Sono entrati nel night Smeraldo, il locale chiuso dai carabinieri per sfruttamento della prostituzione nell'ambito di un'indagine chiusa poche settimane fa, per rubare. Mercoledì nel tardo pomeriggio i militari della compagnia di Desio hanno sorpreso quattro persone e le hanno denunciate per tentato furto.

Avevano forzato le porte del locale, al quale erano stati posti i sigilli, e poi stavano caricando su un furgone cibi e bevande raffinati. Sul furgone sono state scoperte 120 bottiglie di champagne, una cinquantina di scatoloni con dentro cibarie, e alcuni mobili e suppellettili.

Il ristorante e night Smeraldo, aperto una decina di anni fa, è stato chiuso dopo l'indagine iniziata grazie alla denuncia di una giovane donna, violentata e picchiata. In sette sono stati arrestati per associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione.