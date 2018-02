Misterioso furto all'ospedale di Desio: dalle casse spariscono 3000 euro

Una talpa all’interno dell’ospedale, oppure un ladro geniale in grado di firmare il furto perfetto?

E’ un mistero il furto messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale di Desio. Sono scomparsi 3000 euro dalla cassaforte del centro unico delle prenotazioni. I militari stanno indagando per capire come sia stato possibile. Dei ladri, nessuna traccia.

Non un’impronta, non una finestra rotta o una porta forzata, cassaforte integra e ufficio in ordine. La sorpresa l’hanno avuta gli impiegati, quando hanno aperto la cassa e l'hanno trovata vuota. I ladri sono riusciti a entrare senza lasciare traccia. Antifurti elusi, telecamere neutralizzate. Ora le indagini stanno cercando di trovare il responsabile: un dipendente infedele o una banda di ladri ben informata? Pare che negli ultimi tempi all’ospedale di Desio siano avvenuti altri furti simili.