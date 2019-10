Rubano trenta quintali di ottone e lo caricano sul camion della ditta poi fuggono

Trenta quintali di ottone per un valore commerciale di circa 15mila euro. Questo il bottino che nella notte tra domenica e lunedì una banda di malviventi è riuscita a portar via dalla Ods, un'azienda di Lentate sul Seveso, in via Per Mariano.

Il furto avvenuto nella ditta brianzola attiva nella lavorazione di metalli è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Seregno che ora indagano sull'accaduto. I ladri, con il volto coperto da passamantagna, sarebbero riusciti a entrare nei locali attraverso una parete di accesso al magazzino e una volta caricato il materiale su un furgone della stessa azienda si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso.