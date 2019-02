Sorpresi dal vicino di casa mentre rubano in un appartamento: arrestati dai carabinieri

Tre arresti in due operazioni a Pioltello nella giornata di giovedì 14 febbraio ad opera dei carabinieri. Il primo episodio ha visto come protagonista una coppia di peruviani (lui 35enne con precedenti, lei 25enne incensurata) che, all'una di pomeriggio, hanno danneggiato una finestra situata al primo piano di uno stabile e poi sono entrati nell'abitazione, di proprietà di un 70enne, rubando 70 euro da un cassetto.

Un residente ha visto tutto e ha segnalato la presenza dei due al 112. I carabinieri, arrivati immediatamente, hanno rintracciato i sudamericani ancora nei pressi dello stabile, arrestandoli e restituendo la refurtiva al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per capire se i due hanno effettuato altri furti in passato. Nel frattempo, in seguito al processo per direttissima, l'uomo è stato portato a San Vittore mentre per la donna la questura ha avviato l'iter di espulsione dall'Italia.

Alle otto di sera il terzo arresto. Questa volta si è trattato di un 32enne dello Sri Lanka, sorpreso a rubare bevande alcoliche per 180 euro in un supermercato. I militari, giunti sul posto, hanno arrestato l'uomo e riconsegnato ai responsabili del negozio la refurtiva. Il giudice del rito direttissimo ha poi convalidato l'arresto senza però assegnare misure cautelari.