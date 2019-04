Incursione notturna alla piscina di Vimercate, danni all'impianto di via degli Atleti

Incursione notturna a Vimercate nell'impianto natatorio, ormai in disuso, di via degli Atleti.

Ignoti vandali si sono introdotti nei locali della piscina nella notte tra giovedi 28 e venerdì 29 marzo. Secondo quanto reso noto dal comune l'effrazione ha comportato seri danni: "oltre alle serrature scardinate di diversi cancelli, sono stati tranciati anche i cavi elettrici situati nei locali tecnici del seminterrato" si legge in una nota del municipio.

Il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine e i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo per provvedere al ripristino dei danneggiamenti. Dal comune fanno sapere che si stanno valutando quali interventi mettere in atto "per evitare il ripetersi di questi preoccupanti episodi".

"La modalità con cui è avvenuta l'effrazione fa pensare non tanto a un atto vandalico quanto a un'azione mirata" concludono dal municipio.