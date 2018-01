Ruba il portafoglio a un uomo al centro commerciale: arrestato 28enne

Ha rubato dalla giacca il portafoglio a un cliente al centro commerciale e poi ha provato a scappare. La vittima però si è accorta di quanto stava accadendo e ha reagito provando a inseguire il malvivente. Per assicurarsi la fuga il ladro, un 28enne algerino, ha reagito e il malcapitato derubato è finito in ospedale con una contusione alla mano sinistra e il ginocchio abraso.

E' successo nella giornata del 18 gennaio a Busnago, al centro commerciale Il Globo, nell'area ristorante collocata al primo piano. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno raggiunto il malvivente e lo hanno arrestato per rapina. Il portafoglio, contenente denaro e documenti vari, è stato restituto alla vittima, un uomo di 49 anni residente nella Bergamasca.

Il malcapitato è stato trasferito in ambulanza in codice verde all'ospedale di Vimercate dove i medici hanno stabilito una prognosi di otto giorni per le abrasioni procuratosi durante la colluttazione con il malvivente. Il rapinatore 28enne invece è finito in carcere a Monza.