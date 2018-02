I ladri svaligiano casa del prete mentre dice messa a Lesmo

Mentre domenica mattina celebrava la messa nella chiesa davanti ai fedeli i ladri sono entrati in casa sua e lo hanno derubato. Brutta avventura a Lesmo per Don Gianni Viganò che ha dovuto fare i conti con la visita dei topi d'appartamento.

E' successo tutto tra le 9.30 e le 10.30, come raccontato dalle colonne de Il Cittadino. Proprio mentre il prete diceva messa e alla funzione assisteva anche la sua domestica, nella casa momentaneamente vuota in via Volta a Gerno di Lesmo, ignoti malviventi hanno messo a segno un furto.

I ladri sono riusciti a entrare forzando la porta di ingresso che non era chiusa a chiave, facendo leva sullo stipite. Poi hanno setacciato armadi e cassetti della segretaria alla ricerca di denaro e qui hanno racimolato un centinaio di euro. Infine i topi d'appartamento hanno puntato alle stanze e sono riusciti a portar via dalla camera della domestica alcuni gioielli e altri contanti. In un borsello nella stanza del don i ladri hanno scovato 400 euro. A fare la triste scoperta e a lanciare l'allarme è stata la domestica, rientrando dalla messa.