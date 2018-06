Ruba novanta euro di cosmetici in profumeria: 35enne scoperta e arrestata dai carabinieri

Furto aggravato. È l'accusa a cui deve rispondere una cittadina bosniaca di 35 anni che nella serata di lunedì 25 giugno è stata arrestata dai carabinieri dopo che aveva cercato di rubare alcuni cosmetici da una profumeria di Cernusco sul Naviglio.

La donna, come riportato in un comunicato dei militari della compagnia di Cassano d'Adda, era entrata nel negozio e aveva provato a rubare alcuni prodotti per i capelli per un valore di circa 90 euro, ma è stata sorpresa da un addetto alla sicurezza che ha segnalato il fatto ai carabinieri e le forze dell'ordine hanno arrestato la donna.

Nella mattinata di martedì i giudici del tribunale di Milano l'hanno giudicata per direttissima e hanno deciso di applicare la misura cautelare del divieto di dimora a Cernusco sul Naviglio.