Ladri a caccia di rame all’ex Comerson: coppia denunciata

Sono entrati aprendosi un varco nella recinzione. Poi si sono infilati tra i ruderi.

Un uomo e una donna, albanesi di 36 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi nella notte tra mercoledì e giovedì tra i capannoni in rovina dell’area dismessa Comerson, in via Lombardo, a Carate Brianza.

I due avevano già rubato circa 55 chilogrammi di cavi elettrici ed erano a caccia di rame, nel tentativo di venderlo e di ricavare qualche soldo. Sono stati sorpresi dai carabinieri di Seregno e denunciati per violazione di domicilio e tentato furto.