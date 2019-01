Tentano di rubare le ruote a una Fiat 500: sorpresi e arrestati dai carabinieri

Stavano cercando di rubare le ruote da una Fiat 500: probabilmente l'avrebbero lasciata in strada sui mattoni, ma per loro sono scattate le manette. È successo nella notte tra venerdì e sabato 19 gennaio a Biassono.

Nei guai, come riferito dai carabinieri del gruppo Monza, due uomini di 46 e 33 anni, entrambi già note alle forze dell'ordine. Non solo: i militari hanno anche accertato che l'auto con cui erano arrivati sul posto, una Fiat 600, era stata rubata il 14 agosto 2018 a Triuggio. L'automobile è stata sequestrata, mentre per loro sono scattate le manette.