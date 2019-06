Furto di merendine e monete dal distributore: colpo a scuola ad Arcore

Furto a scuola ad Arcore. Nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti malviventi si sono introdotti nei locali dell'istituto scolastico di via Monginevro.

I ladri hanno forzato una porta antipatico per riuscire a entrare nell'edificio e hanno danneggiato il distributore automatico, portando via alcune monetine e delle merendine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza che hanno avviato le indagini ed effettuato un sopralluogo per rintracciare i responsabili.

In corso di quantificazione il danno che l'assicurazione si occuperà di coprire.