Sorpresi a rubare a scuola, due ragazzi in manette a Monza

Si sono introdotti di sera a scuola e proprio tra le aule sono stati arrestati dalla polizia di Stato. I due ladri, finiti in manette nella serata di domenica 17 novembre, sono due giovani di 21 e 29 anni di Paderno Dugnano.

La chiamata alla centrale operativa della Questura di Monza è arrivata pochi minuti dopo le 23: il custode dell'istituto Mapelli di Monza segnalava la presenza di due persone che erano state viste scavalcare la recinzione e introdursi nei locali. Sul posto insieme a una volante della polizia sono intervenuti anche i carabinieri. Mentre i militari dell'Arma si sono occupati di controllare il perimetro esterno della scuola, gli agenti sono entrati nell'istituto. Al piano terra una macchinetta automatica per le bevande era stata forzata ma i ladri non erano riusciti ad aprire lo sportello delle monetine. E si erano diretti così al piano superiore dove sono stati sorpresi dai poliziotti.

I ragazzi sono stati trovati al secondo piano dove, con un piede di porco, avevano appena aperto la cassettiera di un distributore di bevande e si erano impossessati di due computer portatili e di una stampante prelevati poco prima da un laboratorio. I due sono finiti nei guai per furto e per loro è scattata anche una denuncia perchè in tasca nascondevano anche dei coltelli.