Ruba in una scuola poi minaccia e aggredisce i carabinieri: 20enne in manette

Ha scavalcato la recinzione di una scuola superiore di Melzo, si è introdotto nei locali scolastici e ha forzato i distributori automatici riuscendo a rubare 18 euro in monete.

Poi è uscito indisturbato, è salito in sella a una bicicletta ed è scappato via. Il furto però non è passato inosservato e un residente ha dato l’allarme ai carabinieri. Nei guai è finito un 20enne, residente in provincia di Varese ma di fatto senza fissa dimora che è stato rintracciato in stazione.

Alla vista delle forze dell'ordine, il ragazzo ha perso il controllo e ha minacciato e aggredito i militari. Anche in auto poi, durante il trasporto in caserma, una volta bloccato, ha continuato a dare in escandescenze, distruggendo anche diversi componenti dell’auto di servizio. In seguito alla direttissima per il 20enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.