Rompe il vetro di una porta per rubare monetine a scuola: ladro arrestato

Ha sfondato una porta a vetri del polo scolastico di piazza Gioia, a Nova Milanese, scagliando un mattone. Poi è entrato all’interno dei locali e ha puntato dritto alla macchinetta del caffè. In questo modo domenica 13 ottobre verso le 17 un 55enne, tossicodipendente, sperava di trovare del denaro.

Mentre armeggiava per manomettere la macchinetta, sono arrivati i carabinieri di Desio, messi in allerta da un allarme. I militari hanno arrestato l’uomo, già molto noto alle forze dell’ordine, e lo hanno accompagnato nella camera di sicurezza della caserma di Desio, in attesa del processo per direttissima. L’uomo lunedì mattina ha dato di matto a causa di una crisi di astinenza.

I danni al polo scolastico ammontano a svariate centinaia di euro. Non è la prima volta che viene preso di mira.