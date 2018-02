Furto al negozio di telefonia, ladri rintracciati e arrestati poco dopo

Razzia di cellulari al negozio di telefonia di via Garibaldi, nel centro storico di Seregno. Alle 4 del mattino di martedì 27 febbraio un intero quartiere è stato svegliato da un forte botto. I ladri, a colpi di mazza e ascia, hanno infranto le vetrine.

L’allarme è scattato ma prima dell’arrivo dei carabinieri i malviventi sono riusciti a far sparire alcune decine di tablet e cellulari. I ladri non hanno fatto in tempo nemmeno ad allontanarsi molto dal luogo del colpo che due dei malviventi sono stati raggunti e arrestati dai carabinieri di Seregno. Si tratta di persone italiane, residenti in Brianza, già note alla giustizia.

In possesso dei due è stato trovato anche uno zaino con dentro un'ascia e arnesi da scasso appena usati per rompere la vetrina. La merce è stata restituita al proprietario ma restano ingenti i danni causati dal furto.