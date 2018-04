Ruba sushi all'Esselunga e aggredisce la guardia insieme a due amici: ragazzino potrà uscire solo per andare a scuola

Ha rubato alcune confezioni di sushi dagli scaffali del supermercato Esselunga di Vimercate e per assicurarsi la fuga, una volta scoperto insieme a due complici, un minorenne ha aggredito un addetto alla vigilanza.

L'episodio era avvenuto lo scorso marzo e uno dei tre ladri, un sedicenne albanese, studente, residente a Cornate d'Adda era stato rintracciato poco distanza dal punto vendita dai carabinieri della compgnia di Vimercate con la refurtiva. Le confezioni di sushi hanno quindi incastrato il minorenne che è stato arrestato e condotto nel carcere minorile Beccaria.

La guardia invece, in seguito all'aggressione, era stata accompagnata in Pronto Soccorso dove i medici avevano disposto una prognosi di una settimana per un trauma cranico non commotivo e una distorsione cervicale. Una volta convalidato l'arresto, il gip del Tribunale dei Minori ha emesso la misura cautelare della permanenza in casa. Il ragazzino, studente delle superiori, potrà uscire di casa solo per recarsi a scuola.