Ruba sciarpe per 250 euro al centro commerciale: arrestato 40enne a Vimercate

Ha cercato di rubare sciarpe per un valore di 250 euro da una bancarelle presente nella galleria commerciale del centro "Torri Bianche" di Vimercate e poi è fuggito via, opponendo resistenza. Un uomo di Monza di 40 anni è finito in manette nella serata di mercoledi' per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 22.15 il 40enne ha cercato di sottrarre uno scatolone pieno di sciarpe da una bancarella della galleria e ha provato a uscire dal complesso senza dare nell'occhio. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata la vigilanza del centro che ha immediatamente dato l'allarme ai carabinieri e ha fermato il 40enne.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ha opposto resistenza di fronte ai militari della compagnia di Vimercate nel tentativo di non fornire i propri dati. Per il 40enne sono scattate le manette e per il monzese sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa di udienza.