Maxi furto da 10mila euro in uno stabile: razzia dei ladri negli uffici

Hanno saccheggiato tre uffici, fuggendo con un bottino di circa diecimila euro.

I ladri nella notte tra lunedì e martedì hanno colpito in uno stabile di via Santa Maddalena dove hanno fatto razzia di computer e contanti in uno studi grafico, uno studio legale e nell'ufficio di un commercialista situati al primo e al secondo piano del complesso.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, che ora indaga sul furto, i malviventi dopo la chiusura degli uffici sarebbero riusciti ad accedere ai locali forzando alcune tapparelle dall'interno del cortile. I ladri sono riusciti a fuggire via con un bottino di diecimila euro: hanno asportato diversi computer e 1.500 euro in contanti. Il furto è stato scoperto soltanto la mattina successiva quando i titolari e i dipendenti si sono accorti della "visita" dei malviventi.