Ruba i soldi in un negozio poi si nasconde in un supermercato (e ruba anche qui): arrestato 27enne

E' entrato all'interno di un negozio e ha puntato subito alla cassa, riuscendo a portare via 50 euro dal registratore. Poi è fuggito via, veloce, lungo via Borgazzi, e si è nascosto all'interno di un vicino supermercato. Proprio qui, dentro il Penny Market, lo hanno raggiunto i carabinieri di Monza e lo hanno arrestato.

In manette nel pomeriggio di venerdì è finito un cittadino marocchino di 27 anni, con precedenti per reati legati all'immigrazione. Oltre ai 50 euro rubati poco prima, il 27enne aveva addosso anche alcune confezioni portate via tra le corsie del supermercato. E anche per questo è finito nei guai. I militari sono riusciti a intervenire in pochi istanti grazie alle segnalazioni dei cittadini che avevano assistito alla scena e si erano insospettiti nel veder fuggire via dal punto vendita il ragazzo di fretta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il 27enne è scattato l'arresto e il giovane è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.