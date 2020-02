Monza, aggredisce il proprietario del box che sta svaligiando: ladro arrestato per rapina

Ha sorpreso il ladro che stava svaligiando il suo box e si è beccato una bicicletta addosso. L'epilogo? Un ladro in manette e tutta la refurtiva restituita al legittimo proprietario. È successo nella notte di mercoledì 26 febbraio in via D'azeglio a Monza, nei guai un italiano di 34 anni.

Appena l'uomo si è reso conto del ladro ha subito allertato il 112 e nell’attesa dell’arrivo dei militari ha intercettato il malvivente mentre scappava e proprio durante questo frangente, come riferito dai carabinieri, lo ha colpito lanciandogli una bicicletta addosso.

I carabinieri del nucleo radiomobile, fortunatamente, sono riusciti a intercettare il ladro nelle vie attorno all'abitazione. La refurtiva, diversi attrezzi da lavoro, è stata restituita al proprietario di casa mentre il 34enne è stato arrestato con l'accusa di rapina.