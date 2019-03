Ladri si arrampicano sul tubo del gas ma la conduttura cede: pompieri e polizia in via Medici

Si sono arrampicati sulla conduttura del gas di un condominio ma il tubo, sotto il peso dei malviventi, ha ceduto e si è daneggiato causando una fuga di gas. Nonostante tutto però i topi d'appartamento non sono fuggiti via a mani vuote: non riuscendo a raggiungere le abitazioni ai piani alti, hanno ripiegato su un appartamento sottostante. Fuggendo via con un cassetto pieno di gioielli.

E' successo a Monza nella serata di sabato, in via De Medici, all'altezza del civico 14, pochi minuti prima delle 20. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia di Stato che ora indaga sul furto, i malviventi si sarebbero arrampicati sul tubo del gas, diretti a un appartamento al piano superiore. Visto l'imprevisto però si sarebbero così fermati nell'appartamento sottostante da cui sono riusciti a portar via alcuni gioielli, pare fuggendo con l'intero cassetto.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia di Stato insieme ai vigili del fuoco di Monza che hanno effettuato un sopralluogo per verificare l'entità del danno subito dalla conduttura e messo in sicurezza l'impianto. Indagini in corso.