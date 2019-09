Operaio ruba vestiti da Zara e scappa: inseguito e fermato dalla polizia locale

Il furto, la fuga e l'inseguimento. Mattinata movimentata in centro Monza sabato 14 settembre. Un ragazzo di 26 anni, senegalese, residente a Olginate, dopo essere entrato da Zara, in centro, e aver fatto shopping selezionando alcune magliette, una camicia, una felpa e alcuni accessori per un totale di 307 euro, è uscito dal punto vendita senza pagare, nascondendo la merce in uno zaino.

Il furto però non è passato inosservato e alcuni presenti si sono lanciati all'inseguimento del ladro per bloccarlo. Una pattuglia della polizia locale di Monza, impegnata in un giro di controllo in zona, ha notato la scena e ha visto un capannello di persone seguire il giovane in fuga. Il ragazzo è stato intercettato tra piazza Trento e Trieste e piazza San Paolo e poi fermato in via Solera dagli agenti.

All'interno dello zaino il 26enne nascondeva la refurtiva appena trafugata. Il ladro ha ammesso di aver commesso il furto e si è detto disposto a pagare immediatamente la merce rubata. Il giovane, padre di tre figli, operaio con un regolare permesso di soggiorno e uno stipendio da 1500 euro, è stato denunciato a piede libero per furto. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che l'uomo ha precedenti per diversi reati tra cui anche furti.