Spaccata al bar-edicola a Cesano Maderno: ladri in fuga con il bottino

Ladri al bar-edicola di Piazzale Borromeo alla Snia, a Cesano Maderno. Nella notte tra venerdì e sabato i malviventi hanno preso di mira il locale che lavora anche come tavola fredda e hanno fatto razzia di sigarette, gratta e vinci e alcolici.

Il colpo è andato a segno intorno alle tre di notte: la banda - forse quattro persone in tutto - è giunta sul posto con due auto, una delle quali rubata pochi giorni prima a Limbiate e usata come ariete. In retromarcia i ladri hanno colpito la saracinesca e la vetrata dell'esercizio commerciale e si sono aperti un varco all'interno. Pochi istanti per rubare quanto più possibile e poi fuggire via a bordo dell'altra vettura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio che hanno avviato le indagini, partendo proprio dall'auto abbandonata fuori dal locale dai ladri. Per raccogliere elementi utili alle indagini saranno visionate anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'area.