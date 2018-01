Ruba forni a microonde e una televisione dalla piattaforma ecologica: 49enne denunciato

Aveva nel bagagliaio due forni a microonde, un televisore, tre batterie, oltre un mobile e diversi giochi per la playstation. Non aveva fatto shopping, ma aveva rubato tutto dai container della piattaforma ecologica di Monza e per lui è scattata una denuncia per furto. È successo nella serata di domenica 21 gennaio, nei guai un cittadino marocchino di 49 anni.

L'uomo, come si legge in una nota diramata dalla polizia locale di Monza, è stato fermato da una pattuglia dei ghisa in via delle Industrie, a due passi dall'area in cui vengono stoccati i rifiuti.

Durante la perquisizione dell'auto è stata trovata la refurtiva, il 49enne ha tentato di difendersi dicendo di aver trovato tutto all'esterno della discarica, ma per lui è scattata una denuncia.