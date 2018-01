Ruba due bottiglie di rum all'Esselunga e le nasconde nel giubbotto: ladro fermato

E' entrato nel supermercato, ha prelevato due bottiglie di rum dagli scaffali e le ha messe nel carrello. Poi, all'improvviso, ha cambiato idea e ha nascosto la merce sotto il giubbotto, dirigendosi alle casse soltanto con un pacchetto di patatine.

La mossa repentina di un ladro romeno nella serata di lunedì a Monza non è passata inosservata all'addetto alla vigilanza dell'Esselunga di via Brembo. Il vigilante ha avvicinato il ladro appena questo ha superato la barriera delle casse e lo ha invitato a rientrare nello store in attesa dell'arrivo della polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato di Monza, dopo aver ricostruito l'accaduto, hanno denunciato S.G.C., cittadino romeno senza fissa dimora, per furto. La merce sottratta del valore di euro 41,80 è stata riconsegnata al supermercato.