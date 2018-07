Ecco la banda dei gelati: colpiscono i bar e rubano tutti i dolci dai congelatori

La banda dei gelati ha colpito ancora. Nella notte tra domenica e lunedì 23 luglio i ladri, dopo aver forzato una porta finestra, sono entrati nel bar dell’oratorio don Bosco, in via Cesare Cantù. I malviventi hanno aperto il congelatore e hanno rubato alcune decine di gelati. Spariti anche duecento euro, dal fondo cassa.

Lo stesso copione è avvenuto settimana scorsa nei due oratori di San Pietro e Paolo e Maria Regina a Varedo. Dopo aver forzato una porta, i ladri hanno portato via numerosi gelati dai freezer.

E infine, furti di gelati perfino in due scuole di Lentate sul Seveso. Nella notte tra il 19 e il 20 luglio prima sono entrati nella primaria di via Monte Generoso , poi nella secondaria di via Giovanni XXIII. Proprio qui i danni maggiori. I ladri hanno lasciato aperto le celle frigorifere accanto al locale mensa gestito dalla Sodexo, facendo andare a male tutto il cibo conservato.