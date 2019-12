Ruba la spesa dagli scaffali del supermercato e spintona i vigilantes per scappare: arrestato

Ha fatto la spesa, prelevando alcuni prodotti dagli scaffali di un negozio in via Monteverdi a Cesano Maderno poi si è diretto alla cassa senza alcuna intenzione di pagare la merce. Per riuscire ad assicurarsi la fuga, quando gli addetti alla vigilanza lo hanno bloccato chiedendo il pagamento degli articoli, li ha spintonati.

Il ladro - un 32enne di Mariano Comense - è stato fermato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Desio nel pomeriggio di sabato. L'uomo - che è risultato un volto "noto" ai militari perchè fermato e controllato più volte in zone note per lo spaccio di droga - è finito in manette. Il furto ammonta a poche decine di euro e la merce è stata restituita al punto vendita.