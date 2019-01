Gattina lanciata nel vuoto dal quinto piano: ora Flori cerca una famiglia

Potrà essere adottata Flori, la gattina di quattro mesi che nella serata di giovedì 24 gennaio è stata lanciata nel vuoto dal quinto piano di un palazzo di via Bice Cremagnani a Vimercate. Attualmente la gattina è sotto sequestro, potrà essere affidata di nuovo quando non sarà più a disposizione dell'autorità giudiziaria; la proprietaria, una donna di 37 anni, è stata denunciata per maltrattamento di animali.

Le sue condizioni stanno migliorando, non è in pericolo di vita, ma la strada per gironzolare per casa senza zoppicare è ancora lunga. A causa della caduta di 20 metri, lievemente attutita dall'erba, ha riportato un trauma toracico con un versamento, la lussazione della testa del femore sinistro; nei prossimi giorni verrà valutato un intervento chirurgico per correggere la frattura.

Dopo aver fatto il giro del web il caso di Flori è arrivato anche al Viminale: "Spero che l’infame che ha defenestrato la gattina a Vimercate passi un guaio molto, molto serio", ha scritto in un tweet il Ministro degli Interni Matteo Salvini.