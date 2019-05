Gattini buttati via nella spazzatura a Lissone: trovati in un sacchetto di plastica e salvati

Buttati via nella spazzatura come rifiuti di cui sbarazzarsi. Sono stati strappati a un triste destino Calimero, Cagliostro e Amelia, i tre gattini di appena venti giorni abbandonati e sottratti a una terribile fine.

I tre micini sono stati salvati lo scorso 15 maggio quando un impiegato si è accorto dei piccoli. Arrivato di prima mattina sul luogo di lavoro in una azienda di Lissone Luca (questo il nome dell’uomo che ha salvato i piccoli) ha sentito dei flebili miagolii provenire da un bidone della spazzatura in strada. Dentro un sacchetto di plastica ben chiuso ci sono tre micini vivi di appena tre settimane di età.

Luca ha aperto il sacchetto per farli respirare e ha sistemato i micetti in uno scatolone poi ha chiamato l'amica Claudia, volontaria dell'ENPA di Monza e Brianza, per avere ragguagli sul da farsi. Vista l'estrema vicinanza con la ditta incaricata dall'ATS del servizio di zooprofilassi, i Carabinieri di Lissone, contattati dall'azienda di Luca, fanno recuperare gli animali che vengono immediatamente portati al gattile di Monza, competente per territorio.

I mici - due maschietti neri e una femminuccia dal pelo squamato nero-rosso chiaro - che probabilmente si trovavano nel bidone almeno dalla sera precedente, sono stati presi in carico da Milena Rosellini, veterana dell'Asilo dei Cuccioli dell'ENPA monzese e dalla mamma, la signora Luigia, detta "la Nonna dei gattini".

Di giorno Luigia, pensionata, accudisce i gattini, provvedendo all'allattamento a biberon, alla pulizia e a tenerli al caldo, e la sera passa le consegne alla figlia. “Ai tre fratellini non manca l'appetito, stanno acquistando rapidamente peso e sono svegli: in due giorni hanno già imparato a fare i bisognini nella cassetta. Sono molto affettuosi e da poco hanno cominciato a giocare. Se tutto andrà per il meglio, allo scadere dei due mesi di età potranno essere vaccinati e messi in adozione” spiegano dall’Enpa.

“Un abbandono così - purtroppo non raro - lascia sempre sconcertati. Chi li ha buttati tra i rifiuti era perfettamente conscio di condannare i poveri mici a una morte lenta e straziante”.

I gattini, comunicano dall’Enpa, non sono attualmente adottabili.