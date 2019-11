Hero, la storia del micio “eroe” che dona il suo sangue per salvare una gattina e trova una nuova famiglia

Due mici diversi, entrambi trovatelli, le cui storie per un caso del destino si sono incrociate. Hero, simpatico micio tigrato rosso, era stato recuperato a settembre in un orto e fino a poco fa era ospite del Gattile di Monza. Mitty, giovane micia bianca e tigrata trovata presso un supermercato, da maggio 2018 aveva trovato una nuova casa e una nuova famiglia a Villasanta.

Affetta da immunodeficienza felina (FIV), Mitty è da sempre fragile di salute, ma a settembre di quest'anno le sue condizioni peggiorano e viene ricoverata in una clinica di Monza. Dopo diverse cure, i veterinari consigliano una trasfusione di sangue, impresa non facile poiché Mitty ha il poco comune gruppo sanguigno B e tra i gatti non esistono "donatori universali" come per gli umani.

La proprietaria di Mitty, Tiziana Gori, decide di contattare l'ENPA di Monza, dove aveva adottato uno dei suoi cani. Le responsabili del Gattile individuano due possibili candidati, giovani e sani; il primo a essere testato è Hero, che risulta essere FIV/FeLV negativo, avere lo stesso gruppo sanguino di Mitty ed essere quindi adatto alla trasfusione, che viene eseguita senza indugio.

Per alcuni giorni la micia migliora, ma poi le sue condizioni si aggravano e, il 27 settembre, si addormenta per sempre. Addolorati per la perdita dell'adorata Mitty e, per un triste caso del destino, anche per la morte della loro cagnona quindicenne Ada avvenuta il giorno precedente, Tiziana, il marito Valerio e il figlio Alberto decidono di adottare un nuovo gatto al Gattile di Monza. E la loro scelta cade proprio su Hero, il micio "eroe" che aveva donato il suo sangue nel tentativo di aiutare la loro sfortunata micia.

Ribattezzato "Nello Rossini", il gattone si è ambientato perfettamente nella sua nuova casa dove ha a disposizione anche uno splendido giardino, con alberi su cui arrampicarsi e angoli da esplorare. Con il suo carattere aperto, curioso e socievole, si è fatto subito benvolere da tutti, "parla" tanto, e va d'amore e d'accordo anche con i due cagnolini di casa con i quali mangia, dorme e gioca.