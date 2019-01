Gattina scaraventata nel vuoto dal balcone al quinto piano: proprietaria denunciata

Ha preso tra le mani la sua gatta e poi l'ha scaraventata giù dal balcone al quinto piano. Un terribile volo di oltre quindici metri. È successo nella serata di mercoledì 23 gennaio in via Bice Cremagnani a Vimercate. L'epilogo? La micia di quattro mesi, fortunatamente, sta bene, mentre la proprietaria — una romena di 36 anni — è stata denunciata dai carabinieri per maltrattamenti di animali.

Tutto è accaduto intorno alle 19, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano. A lanciare l'allarme è stata una vicina di casa che ha notato la 36enne mentre lanciava la gatta dal balcone. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno affidato l'animale alle cure dei veterinari.

Nel frattempo era sceso in strada il marito della donna che ha cercato di minimizzare l'episodio. Non è servito a nulla: la 36enne è stata denunciata per maltrattamenti di animali. Non è ancora cosa abbia spinto la 36enne a gettare l'animale dal balcone.