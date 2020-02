Vendono generatori elettrici contraffatti nel parcheggio: due denunce a Carate Brianza

Vendevano generatori elettrici con lo stemma di una nota azienda giapponese su una bancarella in un parcheggio, a Carate Brianza. Ma quando i carabinieri della compagnia di Seregno sono passati vicino a un negozio di una catena di commerciale di ferramenta e si sono accorti della postazione di vendita tra gli stalli delle auto in sosta hanno deciso di approfondire il controllo.

E i militari hanno scoperto che i due venditori ambulanti, due uomini italiani di 57 e 54 anni, entrambi con precedenti penali, in realtà proponevano in vendita ai clienti a un prezzo vantaggioso un prodotto di marca cinese a cui avevano apposto un logo che non gli apparteneva.

Tutta la merce è stata sequestrata e i due sono stati denunciati per ricettazione e commercio di beni contraffatti.