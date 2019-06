Si abbassa i pantaloni e mostra i genitali ai carabinieri: arrestato ragazzo di 26 anni

Ha aggredito i carabinieri che erano intervenuti al culmine di una lite in famiglia. E, in segno di sfida, ha mostrato ai militari i suoi genitali. Un giovane di 26 anni di Mariano Comense è stato arrestato per danneggiamento aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale. È accaduto nel pomeriggio di domenica 23 giugno a Verano Brianza.

Intorno alle 16, al termine di un lungo pasto, è scoppiata una lite a tavola, con alcuni parenti. Dalle parole forti, si è passati alle mani, al punto che alcuni vicini hanno chiamato i carabinieri. Quando ha visto le divise dell’Arma il 26enne si è tirato giù i pantaloni e ha ostentato i suoi genitali, con l’intenzione di denigrare i carabinieri.

Portato in caserma, l’operaio ha iniziato a tirare testate ai muri, denudandosi, e ferendosi alle mani e al capo. Medicato in ospedale, ha una prognosi di dieci giorni.