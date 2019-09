Visitatore inaspettato bussa alla vetrina: Gerry Scotti regala 5mila euro a liutaio

Da un trenino di legno a splendidi violini, viole e violoncelli testimoni di una tradizione centenaria e di un'arte appresa con studio, innovazione e passione. Alla vetrina della bottega del giovane liutaio brianzolo di ventisei anni Lorendo Radaelli giovedì ha bussato un visitatore d'eccezione: il conduttore televisivo Gerry Scotti, nominato lo scorso anno Ambasciatore per la Ricerca di Regione Lombardia.

Insieme a lui anche il vicepresidente Fabrizio Sala che ha assistito alla donazione del presentatore che ha regalato cinquemila euro al liutaio brianzolo per aiutarlo a realizzare il suo sogno. "La sua è una storia che ha subito stimolato la mia curiosità. Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del passato, proprio come Lorenzo".

"L'intraprendenza di Lorenzo e la sua forza di volontà rappresentano in pieno quello spirito di innovazione che è alla base del nostro futuro. Valorizzare eccellenze come lui rimane un nostro grande obiettivo, così come accendere i riflettori sui temi di sviluppo e innovazione che sono sempre legati alle tradizioni del nostro territorio" ha detto Sala.

La passione per il legno di Lorenzo è iniziata a scuola: "E' colpa di un trenino" ha detto il giovane Stradivari brianzolo. A far scoprire al liutaio la sua manualità è stato un laboratorio di falegnameria. Poi l'approdo alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona e gli anni di formazione e specializzazione tra Milano e gli Stati Uniti.

"Chi si puo' mai aspettare che Gerry Scotti bussi al vetro del tuo negozio? - ha detto commosso Radaelli - E' stata una sorpresa che porterò sempre nel cuore. Un grazie sentito a Gerry e a Regione Lombardia per questo aiuto graditissimo che mi permetterà di esportare la mia arte anche all'estero e di tramandare un mestiere così prezioso ai più giovani".