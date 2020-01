Veterinaria uccisa in una fattoria inglese del Devon: arrestato un ragazzo di Vimercate

Un 26enne di Vimercate, Gian Luigi Palmas, è stato fermato dalla polizia inglese con l'accusa di omicidio: sarebbe l'assassino di Katherine Bevan, veterinaria inglese trovata cadavere venerdì 3 gennaio.

La donna era stata trovata morta nella Combe Farm nel di Gittisham, vicino a Honiton (Devon). Inizialmente sembrava che la donna fosse morta per un incidente un toro ma dopo l'autopsia la polizia del Devon e della Cornovaglia aveva avviato un'indagine per omicidio e nelle scorse ore ha fatto scattare le manette per il 26enne. Il fatto è stato riportato dal Guardian in un articolo firmato da Steven Morris.

Il giovane, affiancato da un interprete, è comparso davanti ai giudici ma ha confermato solo il suo nome e la data di nascita, l'udienza è stata fissata per il 20 febbraio.

Per il momento non è ancora chiaro come sia stata uccisa la donna. Secondo quanto riportato in un articolo di Izzy Ferris per il Daily Mail sembra che il 26enne sia anche accusato di aggressione relativo a un incidente avvenuto a Exeter il 20 gennaio.

Katherine Bevan: chi era la vittima

Kathrine era una veterinaria di 53 anni, aveva speso gran parte della sua vita proprio con gli animali. Poco prima di essere uccisa, a dicembre 2019, aveva pubblicato un libro intitolato Knowing Daisy, incentrato sul suo lavoro con il bestiame - e un vitello in particolare chiamato Daisy - alla Combe Farm.

"Katherine era un'amica molto, molto cara e una persona meravigliosa. Era la persona più incredibile e ci manca moltissimo", ha dichiarato il proprietario della fattoria Michael Harris al Guardian. La donna era una veterinaria