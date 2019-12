Cade da albero mentre pota le piante, giardiniere soccorso nel cortile della scuola

Soccorsi in codice rosso venerdì mattina in via Goldoni a Monza all'interno del giardino della scuola Puecher. Un uomo - un giardiniere di origine albanese - è rimasto coinvolto in un brutto incidente sul lavoro mentre stava potando alcuni alberi nell'area. L'uomo secondo la prima ricostruzione dell'accaduto - per cause in corso di accertamento - è precipitato al suolo, cadendo da un'altezza di circa cinque metri.

Intorno alle 11 è scattato l'allarme e sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme alla polizia locale e agli agenti della Questura di Monza. L'uomo, 56 anni, è stata soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con un importante trauma toracico. Al momento dell'intervento dei sanitari il 56enne risulta fosse cosciente.

Sul posto anche i tecnici dell'Ats al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.