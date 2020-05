Esce di casa per una gita ma non torna, giornalista brianzolo trovato senza vita in un dirupo

Era uscito di casa per una gita ma non aveva più fatto ritorno. E così si era mobilitata la macchina dei soccorsi ed erano iniziate le ricerche che si sono concluse nel primo pomeriggio di venerdì 22 maggio quando il corpo senza vita dell'uomo, 59 anni, è stato rinvenuto sopra Pigra, nel Comasco.

La vittima è Stefano Carrer, giornalista 59enne del Sole 24 Ore di Barlassina che mercoledì si era diretto nel Comasco per una escursione. Il selfie prima di mettersi in cammino per immortalare il panorama con lo scorcio del lago poi più nulla. Nessuna notizia.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì però di lui si erano perse le tracce. Dopo la segnalazione fatta dai familiari ai carabinieri erano iniziate le ricerche che per due giorni da Pigra, località dove era stata ritrovata la sua auto parcheggiata, avevano tenuto impegnati i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorsi.

Intorno alle 14 di venerdì 22 maggio il corpo senza vita del 59enne brianzolo è stato rinvenuto senza vita in un dirupo e sono iniziate le operazioni di recupero da parte dei tecnici del Soccorso Alpino.

Per il Sole 24 Ore era stato impegnato anche come corrispondente a New York e in Giappone vantando competenze in ambito economico-finanziario. Proprio in Giappone era stato tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente nucleare a Fukushima.