Lavori sul ponte di Trezzo sull'Adda: ecco giorni e orari della chiusura

Il ponte di Trezzo chiude per lavori di messa in sicurezza come annunciato nelle scorse settimane. Il comune ha ufficialmente reso noti i giorni e gli orari di chiusura del viadotto che collega Trezzo sull'Adda a Capriate San Gervasio, segnando il confine tra le province di Milano e Bergamo.

Giorni e orari di chiusura del ponte

Il ponte di Trezzo resterà chiuso totalmente a veicoli e pedoni dalle sei di mercoledì 23 aprile alla mezzanotte di mercoledì 24 aprile. Nella giornata di giovedì 25 aprile il ponte resterà regolarmente aperto alla circolazione per poi chiudere nuovamente da venerdì 26 aprile alle 6 fino alla mezzanotte di domenica 28 aprile. Dal comune di Trezzo fanno sapere che, eccezionalmente, la chiusura si potrà prolungare fino alle 5 di lunedì 29 aprile per la conclusione di lavori qualora dovessero insorgere complicazioni o imprevisti.

Percorsi alternativi

Il percorso alternativo consigliato, spiegano dal comune di Trezzo, rimane l’autostrada. Per chi viene dal bergamasco il casello più vicino al Ponte è quello di Capriate, mentre per chi viene dal Milanese è quello di Trezzo. Un piano di segnalamento prevede la collocazione nei prossimi giorni di cartelli informativi su tutte le principali strade provinciali della Provincia di Bergamo e Milano da parte dell’Impesa che realizzerà i lavori sul ponte.

Capolinea degli autobus provvisorio a Capriate

Tra le criticità emerse durante la conferenza dei servizi è emersa quella relativa al capolinea degli autobus di piazzale I Maggio, a Trezzo sull'Adda. Nei giorni di chiusura del ponte questo sarà momentaneamente trasferito a Capriate San Gervasio, in via Roma, di fronte al Bar Duo Caffè. "Sarà istituita sugli stalli di sosta esistenti una fermata straordinaria nei giorni di chiusura del Ponte con gli stessi orari del capolinea di Trezzo.

Deroghe agli studenti

Le uniche deroghe che al momento sono state concesse riguardano gli studenti di Trezzo che nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 aprile dovranno raggiungere il capolinea degli autobus provvisorio per il collegamento con le scuole della bergamasca. Città Metropolitana ha previsto di concedere loro un’unica deroga al transito pedonale nel cantiere. Per loro un solo passaggio pedonale sul lato sinistro, per chi proviene da Trezzo e procede verso Capriate, 1 ora al mattino dalle 06.00 alle 07:00 e 1 ora il pomeriggio al rientro dalle 14:00 alle 15:00 in corrispondenza delle corse scolastiche. "Durante tali orari l’impresa sospenderà i lavori per evitare di ledere i passanti con operazioni pericolose come la fresatura o la rimozione dei giunti ammalorati" spiega il comunicato ufficiale.

Infoline dedicata

Per chi desidera ricevere informazioni certe fino alla riapertura del Ponte, il comune di Trezzo sull’Adda ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale nelle News, la piattaforma Filo Diretto, dove i Cittadini (residenti e non residenti) potranno registrarsi e fleggare le opzioni “desidero ricevere informazioni sulla viabilita’ e sulla protezione civile” . Per ogni necessità è possibile inoltre rivolgersi alla Polizia Locale di Trezzo sull’Adda al nr. verde 800121910 oppure scrivendo una mail a polizia.locale@comune.trezzo sulladda.mi.it.