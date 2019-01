Scompare e la famiglia lo cerca per mesi: era morto il giorno stesso sotto un treno

Era scomparso da casa a ottobre, i famigliari lo avevano cercato a lungo e si erano anche rivolti alla trasmissione di RaiTre "Chi l'ha visto?", ma lui — Giovannino Sepielli, 81 anni di Limbiate — era morto il giorno stesso in cui aveva fatto perdere le proprie tracce, travolto da un treno tra le stazioni di Gaggiano e Trezzano, nel milanese. La tragica verità è emersa nelle scorse quando la figlia della vittima lo ha comunicato alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

La scomparsa

Giovannino era scomparso il 4 ottobre quando era uscito di casa alle 9.30. Più volte aveva manifestato di voler tornare nel suo paese d'origine in Puglia, ma nessuno aveva mai pensato che lo avesse mai fatto sul serio. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione televisiva il 4 ottobre l'81enne era uscito da casa sua con un cartone arrotolato sotto il braccio ed era arrivato in treno alla stazione Cadorna. Probabilmente era diretto alla Stazione Centrale dove avrebbe preso un treno che lo avrebbe portato in Puglia, ma la sua vita si è interrotta poche ore dopo quando un treno lo ha travolto tra le stazioni di Gaggiano e Trezzano sul Naviglio.

Sepielli in stazione, foto di Chi l'ha visto

Inutili i soccorsi: i sanitari del 118 non avevano potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo, tuttavia, non fu identificato. La figlia, come riportato sul sito della trasmissione, è venuta a conoscenza del tragico epilogo solo nella giornata di giovedì 10 gennaio.