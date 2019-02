Giussano, non consegna i documenti al posto di blocco e picchia i carabinieri: arrestato

Lo avevano fermato per un controllo e lui li ha picchiati. L'epilogo? Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e un militare al pronto soccorso. È successo nella notte tra domenica e lunedì 18 febbraio lungo via Milano a Giussano, nel milanese.

Tutto è accaduto intorno alle 2.30 quando l'uomo è stato fermato al volante della sua auto: si è rifiutato di fornire i documenti ai carabinieri e poi ha sferrato un pugno in pieno viso a un militare. Per lui sono scattate le manette, mentre gli investigatori hanno passato al setaccio la sua auto dove è stato trovato un grammo di cocaina nel cruscotto. Il militare, invece, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni per una ferita allo zigomo e alcune contusioni alla cervicale.